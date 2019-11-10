Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов: особо не планирую показывать «птичку» после голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, почему продемонстрировал свой фирменный жест «птичку» именно в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

«Особо это не планирую. Не такой уж я забивной человек, который может исполнять в каждом матче. Но сейчас так получилось, что забил. Вот и показал на эмоциях», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Он также заявил, что перед матчем не вспоминал финальную серию Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Это уже история. Если жить былыми заслугами, то далеко не уедешь. Конечно, это принципиально для болельщиков. Такой накал страстей… Но для нас этот накал есть в каждом матче», — добавил Кузнецов.

Кузнецов в матче с «Вегасом» набрал два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу.

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