Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов: особо не планирую показывать «птичку» после голов
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«Особо это не планирую. Не такой уж я забивной человек, который может исполнять в каждом матче. Но сейчас так получилось, что забил. Вот и показал на эмоциях», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
Он также заявил, что перед матчем не вспоминал финальную серию Кубка Стэнли с «Вегасом».
«Это уже история. Если жить былыми заслугами, то далеко не уедешь. Конечно, это принципиально для болельщиков. Такой накал страстей… Но для нас этот накал есть в каждом матче», — добавил Кузнецов.
Кузнецов в матче с «Вегасом» набрал два очка, забросив шайбу и отдав результативную передачу.
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