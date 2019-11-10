Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла с Чехией

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией в рамках первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

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Пресс-служба Федерации хоккея России огласила состав: — Александр Самонов (Игорь Бобков); — Артём Блажиевский — Игорь Ожиганов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Константин Окулов; — Артём Зуб — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Артём Швец-Роговой — Антон Бурдасов; — Камиль Фазылзянов — Андрей Сергеев, Сергей Шумаков — Алексей Семёнов — Никита Сошников; — Иван Мищенко — Дамир Шарипзянов, Павел Кудрявцев — Константин Алексеев — Артур Каюмов, Александр Кадейкин. Матч начнётся в 14:30 мск. Турнир проходит в Финляндии. Ранее было опубликовано видео ликования юниорской сборной России после победы на Кубке вызова.