Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла с Чехией
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Пресс-служба Федерации хоккея России огласила состав:
— Александр Самонов (Игорь Бобков);
— Артём Блажиевский — Игорь Ожиганов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Константин Окулов;
— Артём Зуб — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Артём Швец-Роговой — Антон Бурдасов;
— Камиль Фазылзянов — Андрей Сергеев, Сергей Шумаков — Алексей Семёнов — Никита Сошников;
— Иван Мищенко — Дамир Шарипзянов, Павел Кудрявцев — Константин Алексеев — Артур Каюмов, Александр Кадейкин.
Матч начнётся в 14:30 мск. Турнир проходит в Финляндии.
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