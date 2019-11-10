Опубликовано видео ликования юниорской сборной России после победы на Кубке вызова
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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте World U17 Challenge.
Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян.
Национальная команда выиграла турнир второй год подряд.
Ранее сообщалось, что два российских хоккеиста включены в символическую сборную Кубка вызова.
GAME OVER! It's a 6-2 final and 🇷🇺 is golden for the 2nd year in a row!#WorldU17 🥇 pic.twitter.com/Qdyf9q1CZD— World U17 Challenge (@HC_WU17) November 10, 2019