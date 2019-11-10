Опубликовано видео ликования юниорской сборной России после победы на Кубке вызова

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В сети опубликовали видеоролик, в котором хоккеисты юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, радуются после победы над США в финале Кубка вызова.
Опубликовано видео ликования юниорской сборной России после победы на Кубке вызова
  • ©fhr.ru

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте World U17 Challenge.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян. 

Национальная команда выиграла турнир второй год подряд.

Ранее сообщалось, что два российских хоккеиста включены в символическую сборную Кубка вызова. 

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