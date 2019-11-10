Опубликовано видео ликования юниорской сборной России после победы на Кубке вызова

В сети опубликовали видеоролик, в котором хоккеисты юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, радуются после победы над США в финале Кубка вызова.

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Видео опубликовано в Twitter-аккаунте World U17 Challenge. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян. Национальная команда выиграла турнир второй год подряд. Ранее сообщалось, что два российских хоккеиста включены в символическую сборную Кубка вызова. GAME OVER! It's a 6-2 final and 🇷🇺 is golden for the 2nd year in a row!#WorldU17 🥇 pic.twitter.com/Qdyf9q1CZD — World U17 Challenge (@HC_WU17) November 10, 2019