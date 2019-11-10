Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова
  • РИА Новости

«Когда выигрывает сборная России по футболу или по хоккею, то все в плюсе. Мы только поддерживаем друг друга, постоянно общаемся с Черчесовым. Где-то мы берём опыт и Черчесова тоже, знаем, как он работает. Подходы у всех разные, но все интересные», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он также отметил, что российская сборная использует опыт футбола и перенимает всё лучшее, что есть в хоккее. По его словам, ФХР постоянно работает с различными федерациями и применяет разные подходы.

Ранее юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова.

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