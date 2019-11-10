Бузникин не видит ничего сверхъестественного в голах Фернандеша за «Краснодар»

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Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал об адаптации Мануэла Фернандеша в команде.
Бузникин не видит ничего сверхъестественного в голах Фернандеша за «Краснодар»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Фернандеш — футболист высокого уровня. Мануэл должен был быстро адаптироваться. Поэтому в его голах не вижу ничего сверхъестественного. Просто ему нужно было время, чтобы набрать форму. В первых матчах Фернандеш был ещё растренирован, поскольку не прошёл сборы с командой», — заявил Бузникин. 

Также функционер рассказал об игре Мануэла на позиции центрального полузащитника.

«Давайте немного подождём, ведь там Фернандеш сыграл только один матч — с «Трабзонспором». Но тренерский штаб на него рассчитывает. Посмотрим, сумеет ли Мануэл помочь на длинной дистанции», — добавил эксперт.

Ранее Бузникин высказался об ошибках Гилерме. 

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