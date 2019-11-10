Бузникин не видит ничего сверхъестественного в голах Фернандеша за «Краснодар»
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- РИА Новости
«Фернандеш — футболист высокого уровня. Мануэл должен был быстро адаптироваться. Поэтому в его голах не вижу ничего сверхъестественного. Просто ему нужно было время, чтобы набрать форму. В первых матчах Фернандеш был ещё растренирован, поскольку не прошёл сборы с командой», — заявил Бузникин.
Также функционер рассказал об игре Мануэла на позиции центрального полузащитника.
«Давайте немного подождём, ведь там Фернандеш сыграл только один матч — с «Трабзонспором». Но тренерский штаб на него рассчитывает. Посмотрим, сумеет ли Мануэл помочь на длинной дистанции», — добавил эксперт.
Ранее Бузникин высказался об ошибках Гилерме.