Волков: Харди — соперник неудобный, но особых проблем с ним не возникло

После победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве россиянин Александр Волков рассказал о сложностях подготовки к поединку с соперником.

«Удивил ли меня Харди? Соперник неудобный — под каким углом выходит, как бьёт. Таких спарринг-партнёров сложно найти. Но никаких особых проблем не было», — приводит слова отечественного спортсмена корреспондент RT.

Также Волков отметил, что у Харди есть будущее в сильнейшей в мире организации смешанных единоборств.

«Грег соглашается на сложные вызовы, как бой со мной. Соглашается на бои на коротком уведомлении», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Волков единогласным решением судей победил Харди на турнире UFC в Москве.