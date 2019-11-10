Волков: Харди — соперник неудобный, но особых проблем с ним не возникло

Короткая ссылка
После победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве россиянин Александр Волков рассказал о сложностях подготовки к поединку с соперником.
Волков: Харди — соперник неудобный, но особых проблем с ним не возникло
  • Reuters

«Удивил ли меня Харди? Соперник неудобный — под каким углом выходит, как бьёт. Таких спарринг-партнёров сложно найти. Но никаких особых проблем не было», — приводит слова отечественного спортсмена корреспондент RT.

Также Волков отметил, что у Харди есть будущее в сильнейшей в мире организации смешанных единоборств.

«Грег соглашается на сложные вызовы, как бой со мной. Соглашается на бои на коротком уведомлении», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Волков единогласным решением судей победил Харди на турнире UFC в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить