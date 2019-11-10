Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России

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После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов рассказал, что ему комфортнее проводить поединки в США, нежели на родине.
Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«В России чувствуется поддержка, близкие приехали. Но мне лучше драться в США. Туда поехал, как на тренировку. Сделал спарринг и тебя ничего не отвлекает, не давит. А здесь ты чувствуешь ответственность, не хочешь разочаровать людей», — приводит слова российского бойца корреспондент RT.

По словам Магомедшарипова, он рад, что получил возможность выступить перед родной публикой.

«Те, кто не может приехать в США, хотят увидеть твой бой. И из-за этого боишься проиграть. Не можешь показать себя полностью», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов одержал победу над Каттаром на турнире UFC в Москве.

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