Магомедшарипов: сам почувствовал, что подсел в третьем раунде боя с Каттаром

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов поделился впечатлениями от поединка с американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

«Первые два раунда контролировал. В третьем он мне пару раз попал по корпусу. Но думаю, это вина антибиотиков. После них тяжело отходишь. Даже во время подготовки я быстро уставал и до конца не вылечился. Но был готов продержаться и биться до конца», — приводит слова Магомедшарипова корреспондент RT.

По словам Забита, он не считает Каттара самым сложным соперником в своей профессиональной карьере.

«Знал, что он крепкий боец. Защита от партера хорошая. Ожидал, что будет тяжело. Настраивался на все три раунда. В третьем подсел, сам почувствовал. У меня была инфекция. Три недели пил антибиотики. Это дало о себе знать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов одержал победу над Каттаром на турнире UFC в Москве.