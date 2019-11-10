Волков рассказал, с кем он хочет встретиться в следующих боях
- @volkov_alex
«Интересны ли мне поединки с ними? Да, интересны оба. Но Джуниор выше в рейтинге. Интереснее он», — приводит слова Волкова корреспондент RT.
По словам Волкова, желание встретиться с ним также выражал бывший претендент на титул чемпиона UFC француз Фрэнсис Нганну.
«Готов и с ним. Хочу биться с любым, кто выше меня в рейтинге», — добавил Александр.
Ранее сообщалось, что Волков единогласным решением судей победил Харди на турнире UFC в Москве.