Эмеев проиграл Мартину на турнире UFC в Москве

Россиянин Рамазан Эмеев потерпел поражение от американца Тони Мартина в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

© Игорь Иванко

АГН «Москва»

Поединок продолжался все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу 29-летнему американскому бойцу. Ранее сообщалось, что Гамзатов победил Абреу на турнире UFC в Москве.