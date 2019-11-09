Гамзатов победил Абреу на турнире UFC в Москве

Россиянин Шамиль Гамзатов одержал победу над бразильцем Клидсоном Абреу в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

© Игорь Иванко

АГН «Москва»

Поединок продолжался все три раунда. Судьи раздельным решением — 29:28, 29:28, 28:29 — отдали победу 29-летнему россиянину. Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Лунгиамбулу на турнире UFC в Москве.