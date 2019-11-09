Гамзатов победил Абреу на турнире UFC в Москве
Россиянин Шамиль Гамзатов одержал победу над бразильцем Клидсоном Абреу в поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
- © Игорь Иванко
- АГН «Москва»
Поединок продолжался все три раунда. Судьи раздельным решением — 29:28, 29:28, 28:29 — отдали победу 29-летнему россиянину.
Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Лунгиамбулу на турнире UFC в Москве.
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