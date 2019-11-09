Тренер «Тамбова» назвал победу над «Ростовом» стечением обстоятельств

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень нравится, в какой футбол играет «Ростов». Понятно, что и как они делают. Вроде простые вещи, но всё у них получается. Понятно, какую кропотливую работу проделал тренерский штаб для того, чтобы поставить такую игру. Это очень опасная команда для любого соперника. Для нас обе победы в сезоне — это, думаю, стечение обстоятельств», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

В десятом туре «Тамбов» на своём поле победил «Ростов» во счётом 2:1, а в 16-м туре одержал победу на выезде с таким же счётом.

Ранее Валерий Карпин заявил, что «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Сергея Карасёва.