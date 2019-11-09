Американский боец UFC заявил, что является фанатом Путина и надеется с ним встретиться

Американец Грег Харди, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, что во время турнира в Москве хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Я надеялся, что смогу встретить в России президента Владимира Путина. Я его большой фанат. Держу пальцы скрещёнными на удачу. Надеюсь, что он там будет. Будет суперхайпово! Для меня приход Путина будет очень важен. Это как дарование королевского титула. А вы знаете, что я принц войны! Поэтому для меня важны королевские особы», — приводит слова Харди TMZ.

На турнире в Москве, который состоится 9 ноября, Харди проведёт поединок с россиянином Александром Волковым. Этот бой станет вторым по важности событием вечера.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может провести бой в России во второй половине 2020 года.