Нурмагомедов может провести бой в России во второй половине 2020 года

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может во второй половине 2020 года провести поединок в России.

«Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в рамках UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого боя», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Отмечается, что в качестве площадок для проведения боя рассматривается стадион «Фишт» в Сочи, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и «Лужники» в Москве.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался об оскорблениях Конора Макгрегора в адрес Нурмагомедова.