Ефимова и Коровин заняли восьмое место на этапе Гран-при в Китае

Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли восьмое место в соревнованиях спортивных пар на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 170,19 балла: 63,97 за короткую и 106,22 за произвольную программы.

Победу одержали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (228,37). Вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97). Тройку призёров замкнули канадцы Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (190,73).

Ранее сообщалось, что Цзинь Боян выиграл этап Гран-при по фигурному катанию в Китае.