Ефимова и Коровин заняли восьмое место на этапе Гран-при в Китае

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Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли восьмое место в соревнованиях спортивных пар на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.
Ефимова и Коровин заняли восьмое место на этапе Гран-при в Китае
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 170,19 балла: 63,97 за короткую и 106,22 за произвольную программы.

Победу одержали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (228,37). Вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (199,97). Тройку призёров замкнули канадцы Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо (190,73).

Ранее сообщалось, что Цзинь Боян выиграл этап Гран-при по фигурному катанию в Китае.

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