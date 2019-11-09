Дзюба пошутил, что Черышев просил о переходе в «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в шутливой форме ответил на вопрос, просил ли он у своего партнёра по сборной России по футболу и «Валенсии» Дениса Черышева о переходе в испанский клуб.
Дзюба пошутил, что Черышев просил о переходе в «Зенит»
  • РИА Новости

«Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди». Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому «Реалу» решает», — сказал Дзюба на YouTube-канале сборной России. 

Он также заявил, что следит за российскими игроками, которые выступают в европейских чемпионатах, упомянув, помимо Черышева, хавбека «Монако» Александра Головина.

«Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком», — добавил Дзюба.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черышев обратился к болельщице, которая расстроилась из-за его травмы.

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