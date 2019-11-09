Объявлен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла со Швецией
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Пресс-служба Федерации хоккея России огласила следующий состав:
— Игорь Бобков (Александр Самонов);
— Артём Блажиевский — Игорь Ожиганов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Константин Окулов;
— Артём Зуб — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Артём Швец-Роговой — Антон Бурдасов;
— Камиль Фазылзянов — Андрей Сергеев, Сергей Шумаков — Алексей Семёнов — Дамир Жафяров;
— Иван Мищенко — Дамир Шарипзянов, Никита Сошников — Константин Алексеев — Артур Каюмов, Павел Кудрявцев.
Матч начнётся в 14:30 мск. Турнир проходит в Финляндии.
Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка вызова.