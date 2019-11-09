Объявлен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла со Швецией

Стал известен состав сборной России на матч со Швецией в рамках первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

@russiahockey

Twitter

Пресс-служба Федерации хоккея России огласила следующий состав: — Игорь Бобков (Александр Самонов); — Артём Блажиевский — Игорь Ожиганов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Константин Окулов; — Артём Зуб — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Артём Швец-Роговой — Антон Бурдасов; — Камиль Фазылзянов — Андрей Сергеев, Сергей Шумаков — Алексей Семёнов — Дамир Жафяров; — Иван Мищенко — Дамир Шарипзянов, Никита Сошников — Константин Алексеев — Артур Каюмов, Павел Кудрявцев. Матч начнётся в 14:30 мск. Турнир проходит в Финляндии. Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка вызова.