Объявлен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла со Швецией

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Стал известен состав сборной России на матч со Швецией в рамках первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Карьяла со Швецией
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Пресс-служба Федерации хоккея России огласила следующий состав:

— Игорь Бобков (Александр Самонов);

— Артём Блажиевский — Игорь Ожиганов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Константин Окулов;

— Артём Зуб — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Артём Швец-Роговой — Антон Бурдасов;

— Камиль Фазылзянов — Андрей Сергеев, Сергей Шумаков — Алексей Семёнов — Дамир Жафяров;

— Иван Мищенко — Дамир Шарипзянов, Никита Сошников — Константин Алексеев — Артур Каюмов, Павел Кудрявцев. 

Матч начнётся в 14:30 мск. Турнир проходит в Финляндии.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка вызова.

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