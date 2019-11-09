TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало»

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Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало»
  • © Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Дешёвый, подлый удар со стороны Кучерова. Низкий и проведённый слишком поздно. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы было наоборот», — сказал Ферраро.

Эпизод произошёл в первом периоде. После столкновения с Кучеровым Соботка не смог продолжить игру. 

Встреча завершилась со счётом 3:2. Кучеров стал автором одного из голов.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил гол Кучерова в матче с «Баффало».

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