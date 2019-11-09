Кудашов: Гусев должен быстрее двигаться, если он хочет играть в НХЛ

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов высказался по поводу перспектив нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кудашов: Гусев должен быстрее двигаться, если он хочет играть в НХЛ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Гусев забросил уже четыре шайбы, играя по двенадцать минут. Это тоже умудриться надо. И потом, мы же знаем Никиту. Это забивной форвард, но ему нужно гораздо больше игрового времени, чтобы в тонусе быть», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По его словам, Гусев знает о своей главной проблеме, которая заключается в том, что ему необходимо больше двигаться и отрабатывать в защите, так как это одно из главных требований в НХЛ.

«Если Никита хочет добавить, он должен быстрее двигаться. Как раз в этом плане Гусев немного отстаёт. А вот голевое чутьё у него уникальное!» — добавил Кудашов.

Ранее «Нью-Джерси» с Гусевым уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ.

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