Кудашов: Гусев должен быстрее двигаться, если он хочет играть в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов высказался по поводу перспектив нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Гусев забросил уже четыре шайбы, играя по двенадцать минут. Это тоже умудриться надо. И потом, мы же знаем Никиту. Это забивной форвард, но ему нужно гораздо больше игрового времени, чтобы в тонусе быть», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По его словам, Гусев знает о своей главной проблеме, которая заключается в том, что ему необходимо больше двигаться и отрабатывать в защите, так как это одно из главных требований в НХЛ.

«Если Никита хочет добавить, он должен быстрее двигаться. Как раз в этом плане Гусев немного отстаёт. А вот голевое чутьё у него уникальное!» — добавил Кудашов.

Ранее «Нью-Джерси» с Гусевым уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ.