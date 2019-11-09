Тренер «Тампы» о шайбе Кучерова в ворота «Баффало»: завершение мирового класса

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил гол российского форварда команды Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (3:2).

«Это было завершение мирового класса. Там, безусловно, и Шаттенкирк отлично прочитал ситуацию, и Пойнт хорошо отдал, но очень мало кто способен нанести такой бросок, едва шайба касается льда. Кучеров — один из этих немногих игроков», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало» в НХЛ.