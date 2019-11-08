Беттмэн заявил, что Олимпиада разрушает сезон НХЛ

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что зимние олимпиады негативно влияют на регулярный сезон соревнования.
Беттмэн заявил, что Олимпиада разрушает сезон НХЛ
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Знаю, что многие игроки хотели бы поучаствовать в олимпиадах. Знаю, что есть хоккеисты, которые не поедут, но порадуются отпуску посреди сезона. Но что касается моей позиции, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для сезона НХЛ. Вы поймите, что МОК даже не даст нам возможности продвигать турнир. Притом что в нём будут участвовать наши игроки и нам для этого придётся прерывать сезон. Это очень тяжёлый вопрос, который мы продолжаем обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ, ИИХФ и Рене Фазелем. Но мне по-прежнему нечего сказать на этот счёт», — заявил Беттмэн в интервью Sport24.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Беттмэн заявил, что обсуждает возможность проведения матчей НХЛ в Восточной Европе.

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