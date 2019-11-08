Беттмэн заявил, что Олимпиада разрушает сезон НХЛ

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что зимние олимпиады негативно влияют на регулярный сезон соревнования.

«Знаю, что многие игроки хотели бы поучаствовать в олимпиадах. Знаю, что есть хоккеисты, которые не поедут, но порадуются отпуску посреди сезона. Но что касается моей позиции, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для сезона НХЛ. Вы поймите, что МОК даже не даст нам возможности продвигать турнир. Притом что в нём будут участвовать наши игроки и нам для этого придётся прерывать сезон. Это очень тяжёлый вопрос, который мы продолжаем обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ, ИИХФ и Рене Фазелем. Но мне по-прежнему нечего сказать на этот счёт», — заявил Беттмэн в интервью Sport24.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Беттмэн заявил, что обсуждает возможность проведения матчей НХЛ в Восточной Европе.