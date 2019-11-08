Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой мира

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал конкурентов по Английской премьер-лиге (АПЛ) «Ливерпуль» лучшей командой мира на данный момент.
Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой мира
  • © Andrea Staccioli / Insidefoto
  • globallookpress.com

«Прямо сейчас «Ливерпуль» — это сильнейшая команда в мире. У Юргена Клоппа всё получилось и здесь, и в дортмундской «Боруссии». Легко проанализировать, насколько велико его влияние в команде. Когда он принял коллектив, она не претендовала на титул, а через три-четыре года он построил нечто удивительное», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура АПЛ. Матч состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 10 ноября. Начало встречи в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Генк» в матче Лиги чемпионов.

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