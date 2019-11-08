СМИ: «Бавария» провела первый раунд переговоров с Моуринью
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Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, Моуринью попросил у «Баварии» контракт до лета 2022 года. В настоящее время руководство немецкого клуба обдумывает требования португальца. По информации источника, окончательное решение будет принято во время перерыва на матчи сборных.
Моуринью находится без работы с декабря 2018 года. Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед».
Ранее Моуринью признался, в каком клубе хотел бы возобновить карьеру тренера.