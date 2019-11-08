СМИ: «Бавария» провела первый раунд переговоров с Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, Моуринью попросил у «Баварии» контракт до лета 2022 года. В настоящее время руководство немецкого клуба обдумывает требования португальца. По информации источника, окончательное решение будет принято во время перерыва на матчи сборных.

Моуринью находится без работы с декабря 2018 года. Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед».

Ранее Моуринью признался, в каком клубе хотел бы возобновить карьеру тренера.