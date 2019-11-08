СМИ: «Бавария» провела первый раунд переговоров с Моуринью

Короткая ссылка
Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую «Баварию».
СМИ: «Бавария» провела первый раунд переговоров с Моуринью
  • © COLORSPORT/LYNNE CAMERON
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, Моуринью попросил у «Баварии» контракт до лета 2022 года. В настоящее время руководство немецкого клуба обдумывает требования португальца. По информации источника, окончательное решение будет принято во время перерыва на матчи сборных.

Моуринью находится без работы с декабря 2018 года. Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед».

Ранее Моуринью признался, в каком клубе хотел бы возобновить карьеру тренера. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить