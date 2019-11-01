Моуринью признался, в каком клубе хотел бы возобновить карьеру тренера

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Известный португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в клубе, который борется за трофеи.
Моуринью признался, в каком клубе хотел бы возобновить карьеру тренера
  • Reuters

«Мне всегда нравилось чувство неизвестности. Для того чтобы побеждать в Италии, Англии, в Испании, требуется гибкость в адаптации. Нужно идти против своих идей и выбирать правильный путь к успеху. С моей стороны есть только одно требование. Я должен играть, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Моуринью The Coaches’ Voice.

По его словам, он откажется от крупного контракта, если задача будет состоять просто в нахождении в верхней части турнирной таблице, а клуб будет считать успехом, например, седьмое место.

«Мне нужен проект, где я буду чувствовать, что играю, чтобы победить», — добавил Моуринью.

С декабря 2018 года португалец находится без работы после увольнения из английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет возглавить лондонский «Арсенал».

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