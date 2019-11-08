Бестемьянова: не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала оценки российской фигуристки Софьи Самодуровой на этапе Гран-при в Китае.

«Не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут. Мне кажется, это какая-то игра. Даже в своём репортаже Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин отметили, что никакого недокрута не было. Поэтому говорю даже не о своём мнении, а о специалистах, которые выигрывали Олимпийские игры. У Сони, мягко говоря, оценки должны были быть повыше», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

После короткой программы Софья Самодурова занимает пятое место. Лидирует другая представительница России — Анна Щербакова.

Ранее Тарасова оценила сложность рекордного проката Щербаковой.