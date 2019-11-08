Бестемьянова: не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала оценки российской фигуристки Софьи Самодуровой на этапе Гран-при в Китае.
Бестемьянова: не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Не понимаю, почему Самодуровой сняли баллы за какой-то недокрут. Мне кажется, это какая-то игра. Даже в своём репортаже Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин отметили, что никакого недокрута не было. Поэтому говорю даже не о своём мнении, а о специалистах, которые выигрывали Олимпийские игры. У Сони, мягко говоря, оценки должны были быть повыше», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

После короткой программы Софья Самодурова занимает пятое место. Лидирует другая представительница России — Анна Щербакова.

Ранее Тарасова оценила сложность рекордного проката Щербаковой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить