Тарасова оценила сложность рекордного проката Щербаковой

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова восхитилась работой хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, который поставил сложную программу фигуристке Анне Щербаковой, а также самой спортсменкой, сумевшей откатать её чисто.
Тарасова оценила сложность рекордного проката Щербаковой
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Вот за что я люблю Глейхенгауза! За то, что они делают вместе с Этери. У Ани все подходы очень сложные и очень сложные выходы. У неё беговых шагов, перебежек есть максимум только два. Раз-два — и смена направления, раз-два — и смена позиции. Таким образом она набирает большую скорость. Это очень сложно, в этом и есть сложность программы. Она не только чисто и уникально прыгает лутц-риттбергер во второй половине, где он у неё и запланирован. Всё сделано и дотянуто максимально. Все подходы очень сложные. И девочки не повторяют друг друга. Что можно вытащить из подхода, элемента, его сложности, из выезда — всё вместе плюсуется. Получается, как будто ты прыгнул тройной аксель», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Ранее Тарасова прокомментировала падение Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.

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