Хабилов назвал самого везучего бойца UFC

Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов рассказал, кого считает самым везучим из спортсменов UFC.

«На мой взгляд, Масвидаль — самый везучий боец UFC. Он попадает так точно, что просто вырубает ребят. Вспомните его бои с Беном Аскреном и Дарреном Тиллом», — сказал Хабилов в интервью RT.

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