Хабилов назвал самого везучего бойца UFC

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Российский боец полусреднего веса Рустам Хабилов рассказал, кого считает самым везучим из спортсменов UFC.
Хабилов назвал самого везучего бойца UFC
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«На мой взгляд, Масвидаль — самый везучий боец UFC. Он попадает так точно, что просто вырубает ребят. Вспомните его бои с Беном Аскреном и Дарреном Тиллом», — сказал Хабилов в интервью RT.

Ранее Ислам Махачев заявил, что готов подраться с Кевином Ли.

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