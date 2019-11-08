Матч «Спартак» — «Крылья Советов» начнётся с минуты молчания в память о Крутикове

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Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» начнётся с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере московского клуба Анатолии Крутикове.
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» начнётся с минуты молчания в память о Крутикове
  • © Юрий Сомов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдёт 9 ноября в Москве на «Открытие Арене», начало — в 19:00 мск.

Крутиков провёл за «Спартак» 295 матчей и забил 11 мячей, завоевав с командой титул чемпиона СССР и дважды выиграв Кубок СССР. По завершении карьеры он возглавлял команду в сезоне 1976 года.

Ранее стало известно, что чемпион Европы по футболу Крутиков скончался в возрасте 86 лет.

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