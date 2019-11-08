Махачев высказался о поединках российских бойцов между собой в UFC
- @islam_makhachev
«Думаю, это относится к тому времени, когда россияне только дебютировали в UFC. Их было мало, поэтому проводить бои между собой не хотелось. Сейчас всё иначе. В промоушене выступает много отечественных атлетов, поэтому иногда приходится биться друг с другом. В некоторых дивизионах они вынуждены конкурировать между собой. Кроме того, никто не любит отказываться от поединков», — рассказал Махачев RT.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов и Волков прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC в Москве.