Махачев высказался о поединках российских бойцов между собой в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказал мнение о том, почему в России считают, что отечественные бойцы не должны драться друг с другом в США.
Махачев высказался о поединках российских бойцов между собой в UFC
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«Думаю, это относится к тому времени, когда россияне только дебютировали в UFC. Их было мало, поэтому проводить бои между собой не хотелось. Сейчас всё иначе. В промоушене выступает много отечественных атлетов, поэтому иногда приходится биться друг с другом. В некоторых дивизионах они вынуждены конкурировать между собой. Кроме того, никто не любит отказываться от поединков», — рассказал Махачев RT.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов и Волков прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC в Москве.

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