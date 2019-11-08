Магомедшарипов и Волков прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC в Москве

В Москве прошла официальная процедура взвешивания бойцов, которые выступят на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в столице России.

Участники главного боя вечера — Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар — показали одинаковый вес — по 66,2 кг.

Александр Волков оказался легче Грега Харди — 113,8 кг против 120,2 кг. Их бой станет вторым по важности поединком вечера.

Двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов, показал вес 77,1 кг, как и его соперник Давид Завада.

Всего в рамках турнира, который состоится 9 ноября, пройдёт 13 поединков.

Ранее сообщалось, что Нэйт Диас объявил о завершении карьеры.