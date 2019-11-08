Бакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, не повлияют ли попытки наставника московского клуба Доменико Тедеско поставить его на новую позицию на его шансы получить вызов в сборную России.

«Не волнуюсь из-за этого. Главное — хорошо играть, проявлять себя. Чтобы тренер видел, что ты можешь помочь сборной», — заявил Бакаев.

Ранее он поделился мнением о своём вызове в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.