Бакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, не повлияют ли попытки наставника московского клуба Доменико Тедеско поставить его на новую позицию на его шансы получить вызов в сборную России.
Бакаев прокомментировал эксперименты Тедеско с его позицией на поле
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Не волнуюсь из-за этого. Главное — хорошо играть, проявлять себя. Чтобы тренер видел, что ты можешь помочь сборной», — заявил Бакаев.

Ранее он поделился мнением о своём вызове в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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