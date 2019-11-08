Семеро россиян пробились в финалы в первый день ЧМ по самбо

Семь спортсменов из России пробились в финальные схватки в первый день чемпионата мира по самбо в южнокорейском Сеуле.

В финалах выступят Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Ольга Митина (до 60 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг), Игорь Беглеров (до 52 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг)

В финалах по боевому самбо посоревнуются Александр Нестеров (до 57 кг) и Вадим Немков (до 100 кг).

RT проведёт прямую трансляцию соревнований на странице в социальной сети «ВКонтакте». Начало — в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали десять медалей на юношеском ЧЕ в Ижевске.