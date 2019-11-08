Гилерме: даже самые великие голкиперы допускают ляпы

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Ошибки случаются. Даже самые великие голкиперы в мире допускают ляпы. Почему это не может случиться со мной? Важно понимать, что это не зря. Такие серьёзные ошибки — урок на будущее. Возможно, был немного расслаблен, не уверен в себе. Такие моменты всегда делают сильнее. Это впервые случилось в моей карьере. Главное, не опускать голову в такие моменты. После этой ошибки я взял себя в руки, справился», — рассказал Гилерме RT.

На третьей минуте Гилерме не сумел удержать в руках мяч после удара со штрафного в исполнении Криштиану Роналду. В результате мяч прокатился у него между ног на линию ворот, где его добил Аарон Рэмзи.

Ранее голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны высказал мнение о причине ошибки вратаря «Локомотива» в матче ЛЧ.