Рэшфорд, Мунир и Гранеро номинированы на звание игрока недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на звание лучшего игрока матчей четвёртого тура группового раунда Лиги Европы, которые состоялись в четверг, 7 ноября.

Как сообщает официальный сайт турнира, ими стали форвард испанской «Севильи» Мунир, нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, полузащитник испанского «Эспаньола» Эстебан Гранеро, а также форвард турецкого «Истанбул Башакшехир» Энцо Кривелли.

Мунир оформил хет-трик в поединке с «Дюделанжем» из Люксембурга, в котором его команда отпраздновала победу со счётом 5:2. Рэшфорд отметился одним забитым мячом во встрече между МЮ и сербским «Партизаном», завершившейся разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. Гранеро стал автором двух голевых передач в матче «Эспаньола» с болгарским «Лудогорцем», выигранном испанским коллективом со счётом 6:0, а дубль Кривелли помог «Истанбул Башакшехир» победить австрийский «Вольфсбергер» со счётом 3:0.

Лучший игрок недели в Лиге Европы определится по результатам голосования болельщиков.

Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в Лиге Европы.