Рэшфорд, Мунир и Гранеро номинированы на звание игрока недели в Лиге Европы
- Маркус Рэшфорд / © www.imago-images.de
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Как сообщает официальный сайт турнира, ими стали форвард испанской «Севильи» Мунир, нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, полузащитник испанского «Эспаньола» Эстебан Гранеро, а также форвард турецкого «Истанбул Башакшехир» Энцо Кривелли.
Мунир оформил хет-трик в поединке с «Дюделанжем» из Люксембурга, в котором его команда отпраздновала победу со счётом 5:2. Рэшфорд отметился одним забитым мячом во встрече между МЮ и сербским «Партизаном», завершившейся разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. Гранеро стал автором двух голевых передач в матче «Эспаньола» с болгарским «Лудогорцем», выигранном испанским коллективом со счётом 6:0, а дубль Кривелли помог «Истанбул Башакшехир» победить австрийский «Вольфсбергер» со счётом 3:0.
Лучший игрок недели в Лиге Европы определится по результатам голосования болельщиков.
Ранее сообщалось, что российский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в Лиге Европы.