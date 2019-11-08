Олимпийская сборная России по хоккею уступила Германии на турнире в Крефельде
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Заброшенными шайбами в составе отечественной команды отметились Павел Порядин, Андрей Ермаков и Артём Волков.
В другом матче игрового дня турнира в Германии сборная Швейцарии обыграла Словакию со счётом 4:2.
Следующий поединок на турнире в Крефельде олимпийская сборная России по хоккею проведёт в ближайшую субботу, 9 ноября, против словаков.
Ранее сообщалось, что национальная сборная России по хоккею уступила финнам в дебютном матче Кубка Карьяла.