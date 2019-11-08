Гончаренко заявил, что ЦСКА продолжит бороться за путёвку в плей-офф Лиги Европы

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После матча четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», который завершился со счётом 0:0, главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда продолжит борьбу за путёвку в плей-офф турнира, несмотря на то, что сохраняет лишь теоретические шансы выйти в стадию 1/16 финала.
Гончаренко заявил, что ЦСКА продолжит бороться за путёвку в плей-офф Лиги Европы
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«За Лигу Европы будем цепляться из последних сил, можете не сомневаться», — цитирует специалиста «Чемпионат».

На данный момент «армейцы» занимают последнюю, четвёртую строчку в турнирной таблице своей группы, набрав всего один балл в четырёх матчах. От дающего право выступить в плей-офф ЛЕ второго места, которое занимает болгарский «Лудогорец», ЦСКА отстаёт на пять очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

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