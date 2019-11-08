Гончаренко заявил, что ЦСКА продолжит бороться за путёвку в плей-офф Лиги Европы
- @pfc_cska
«За Лигу Европы будем цепляться из последних сил, можете не сомневаться», — цитирует специалиста «Чемпионат».
На данный момент «армейцы» занимают последнюю, четвёртую строчку в турнирной таблице своей группы, набрав всего один балл в четырёх матчах. От дающего право выступить в плей-офф ЛЕ второго места, которое занимает болгарский «Лудогорец», ЦСКА отстаёт на пять очков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.