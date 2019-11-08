Гончаренко: ЦСКА был ближе к победе в матче с «Ференцварошем», но не реализовал свои моменты

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Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в матче четвёртого тура группового раунда Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», который завершился безголевой ничьей — 0:0.
Гончаренко: ЦСКА был ближе к победе в матче с «Ференцварошем», но не реализовал свои моменты
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«Расстроены, что не выиграли, хотели переломить неудачную серию. Но мы кувыркаемся в этом турнире: то вверх, то вниз. Так всё и продолжается. По созданным моментам мы были ближе к победе, но не реализовали их. Нервозно действовали с мячом весь матч, мало рисковали, действовали консервативно, могли бы более остро развивать атаки», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Гончаренко, футболисты ЦСКА нервозно действовали в атаке, поскольку на них давила трёхматчевая серия поражений в текущем розыгрыше Лиги Европы, которую «армейцы» прервали в Будапеште.

«Плюс нехватка опыта в таких матчах при полном стадионе — всё вместе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

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