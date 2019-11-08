ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
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По итогам четырёх туров группового раунда турнира в активе «армейцев» значится один балл — они сыграли вничью с венгерским «Ференцварошем», прервав трёхматчевую серию поражений на международной арене в сезоне-2019/20. От идущего вторым «Лудогорца» московские футболисты отстают на пять баллов.

В рамках группового раунда ЛЕ ЦСКА осталось провести два матча — дома с «Лудогорцем» и на выезде с «Эспаньолом». Эти поединки состоятся 24 ноября и 12 декабря соответственно. Чтобы пробиться в плей-офф турнира, «армейцам» необходимо занять в своей группе место не ниже второго.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

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