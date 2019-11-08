«Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» в матче группового раунда ЛЕ

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В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы испанский «Эспаньол» на своём поле разгромил болгарский «Лудогорец» со счётом 6:0.
«Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» в матче группового раунда ЛЕ
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Забитыми мячами в составе победителей отметились защитники Луис Лопес и Адриа Педроса, полузащитник Матиас Варгас, а также форварды Оскар Мелендо, Виктор Кампусано и Факундо Феррейра.

Этот успех позволил «Эспаньолу» набрать десять очков и упрочить собственное лидерство в турнирной таблице группы Н. «Лудогорец» с шестью баллами в активе идёт вторым, венгерский «Ференцварош» — третьим, а российский ЦСКА, набравший в четырёх матчах лишь одно очко, занимает последнее, четвёртое место.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

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