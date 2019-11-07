Новый глава WADA: если манипуляции имели место, последствия должны быть очень серьёзными

Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался за очень серьёзные санкции для российского спорта, если будут доказаны манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Мы ожидаем анализа экспертов WADA, а также рекомендаций комитета по соответствию. Тогда и будет принято решение. Если манипуляции имели место, последствия должны быть очень серьёзными. Я не хочу пока опережать события. Подождём анализа экспертов и рекомендаций комитета по соответствию», — цитирует Баньку РИА Новости.

Новый президент WADA вступит в должность с 1 января 2020 года. До конца 2019 года функции главы организации продолжит исполнять 78-летний Крейг Риди.

Ранее сообщалось, что министр спорта и туризма Польши выбран новым президентом WADA.