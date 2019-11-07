Единая лига ВТБ изменила пункт регламента о замене травмированного легионера
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«Получив официальные письма от клубов, лига, в соответствии с уставом, провела голосование среди членов совета лиги. Большинством голосов принято изменение в регламент. С завтрашнего дня клубы могут заявлять на место травмированного игрока с лицензией категории «F» игрока с категорией «F/E». Количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличивается», — цитирует ТАСС президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.
Изменения в регламенте были инициированы московским ЦСКА, потерявшим на длительный срок форварда Уилла Клайберна.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подтвердил травму баскетболиста Клайберна, игрок выбыл на длительный срок.