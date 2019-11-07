Единая лига ВТБ изменила пункт регламента о замене травмированного легионера

Короткая ссылка
В регламенте Единой лиги ВТБ появился пункт о возможности дозаявки иностранного баскетболиста в случае травмы кого-то из уже имеющихся легионеров.
Единая лига ВТБ изменила пункт регламента о замене травмированного легионера
  • © vtb-league.com

«Получив официальные письма от клубов, лига, в соответствии с уставом, провела голосование среди членов совета лиги. Большинством голосов принято изменение в регламент. С завтрашнего дня клубы могут заявлять на место травмированного игрока с лицензией категории «F» игрока с категорией «F/E». Количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличивается», — цитирует ТАСС президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.

Изменения в регламенте были инициированы московским ЦСКА, потерявшим на длительный срок форварда Уилла Клайберна.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подтвердил травму баскетболиста Клайберна, игрок выбыл на длительный срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить