Единая лига ВТБ изменила пункт регламента о замене травмированного легионера

В регламенте Единой лиги ВТБ появился пункт о возможности дозаявки иностранного баскетболиста в случае травмы кого-то из уже имеющихся легионеров.

«Получив официальные письма от клубов, лига, в соответствии с уставом, провела голосование среди членов совета лиги. Большинством голосов принято изменение в регламент. С завтрашнего дня клубы могут заявлять на место травмированного игрока с лицензией категории «F» игрока с категорией «F/E». Количество легионеров в заявке клубов на сезон и на матч не увеличивается», — цитирует ТАСС президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко.

Изменения в регламенте были инициированы московским ЦСКА, потерявшим на длительный срок форварда Уилла Клайберна.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подтвердил травму баскетболиста Клайберна, игрок выбыл на длительный срок.