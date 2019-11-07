Брат Нурмагомедова о Макгрегоре: мужчина так не поступает

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Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился мнением по поводу оскорблений ирландца Конора Макгрегора в адрес дагестанцев.
Брат Нурмагомедова о Макгрегоре: мужчина так не поступает
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«Макгрегор приехал сюда рекламировать свою продукцию и наговорил всяких гадостей. Даже не знаю, как на такое можно реагировать. Не хочу обращать внимание на этого человека или давать какие-то комментарии. Мужчина так не поступает, он просто закрывает свой рот и продолжает работать, делает то, что должен», — заявил боец в интервью RT.

На пресс-конференции в Москве экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе критически отозвался о жителях Республики Дагестан.

Ранее российский боец Зелим Имадаев рассказал о своём конфликте с американцем Максом Гриффином.

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