Чужков о Межконтинентальном кубке по пляжному футболу: нет неважных турниров
- РИА Новости
«Две победы в двух матчах — это хороший результат. Где-то были ошибки, где-то сыграли здорово», — рассказал Чужков.
Он отметил, что команда серьёзно относится к турниру и не считает его просто разминкой перед чемпионатом мира.
«Это, конечно же, полноценный турнир. Нет неважных турниров. В каждом соревновании важна победа. Если не играть на 100%, то зачем вообще играть в футбол, тем более за сборную», — добавил голкипер.
Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу обыграла команду Мексики на Межконтинентальном кубке.