Чужков о Межконтинентальном кубке по пляжному футболу: нет неважных турниров

Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков высказал мнение о выступлениях национальной команды на групповом этапе Межконтинентального кубка.

«Две победы в двух матчах — это хороший результат. Где-то были ошибки, где-то сыграли здорово», — рассказал Чужков.

Он отметил, что команда серьёзно относится к турниру и не считает его просто разминкой перед чемпионатом мира.

«Это, конечно же, полноценный турнир. Нет неважных турниров. В каждом соревновании важна победа. Если не играть на 100%, то зачем вообще играть в футбол, тем более за сборную», — добавил голкипер.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу обыграла команду Мексики на Межконтинентальном кубке.