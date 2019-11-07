Кудашов поделился ожиданиями от матча России с Финляндией на Кубке Карьяла

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с национальной командой Финляндии на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.
Кудашов поделился ожиданиями от матча России с Финляндией на Кубке Карьяла
  • РИА Новости

«Мы ставим задачу обыграть финнов, это основное. А вернуть долг за поражение в полуфинале чемпионата мира — это уже второстепенный момент. Мы хотим победить, естественно, если победим, то вернём долг», — приводит слова Кудашова РИА Новости.

Он отметил, что финская команда при любом тренере играет приблизительно в одном стиле.

«Поэтому мы обращали внимание и на последнюю игру, и на матчи Евротура — анализировали всю системность финского хоккея», — добавил специалист.

Матч Россия — Финляндия состоится в Хельсинки 7 ноября.

Ранее стал известен капитан сборной России по хоккею на Кубок Карьяла.

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