Кержакову могут запретить выезд за рубеж из-за иска о неуплате алиментов

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков может получить запрет на выезд за рубеж из-за иска его бывшей супруги Марии о неуплате алиментов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, Мария Кержакова подала иск на своего бывшего мужа на установление в отношении него временного ограничения на выезд из России до исполнения обязательств в рамках возбуждённого дела об уплате алиментов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, размер задолженности Кержакова по алиментам составляет около 13 млн рублей.

Брак Александра и Марии Кержаковой был расторгнут в 2010 году.

Ранее Кержаков рассказал о блокировке своего банковского счёта.