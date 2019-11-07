Кержакову могут запретить выезд за рубеж из-за иска о неуплате алиментов

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Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков может получить запрет на выезд за рубеж из-за иска его бывшей супруги Марии о неуплате алиментов.
Кержакову могут запретить выезд за рубеж из-за иска о неуплате алиментов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, Мария Кержакова подала иск на своего бывшего мужа на установление в отношении него временного ограничения на выезд из России до исполнения обязательств в рамках возбуждённого дела об уплате алиментов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, размер задолженности Кержакова по алиментам составляет около 13 млн рублей.

Брак Александра и Марии Кержаковой был расторгнут в 2010 году.

Ранее Кержаков рассказал о блокировке своего банковского счёта.

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