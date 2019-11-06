Экс-футболист Кержаков рассказал о блокировке своего банковского счёта

Бывший футболист сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды рассказал о блокировке своего банковского счёта Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Блокировка счёта произошла тогда, когда на меня подали в суд. Это произошло в январе. Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать? На меня подали иск, связано это с первой супругой. Она подала на меня в суд», — цитирует Кержакова РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация о блокировке счёта экс-игрока.

В феврале 2019 года на сайте ФНС говорилось, что Кержаков задолжал первой супруге Марии Голове более 13 млн рублей алиментов.

Ранее сообщалось, что Кержаков развёлся с Миланой Тюльпановой.