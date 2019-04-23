Экс-футболист Кержаков развёлся с женой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков развёлся со своей женой Миланой Тюльпановой.

Об этом сообщает Super со ссылкой на Петроградский районный суд. Отмечается, что сын пары Артемий будет проживать с матерью, а Кержаков будет обязан выплачивать алименты.

«Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра», — сказал адвокат Тюльпановой Александр Добровинский.

Ранее сообщалось, что Кержаков должен первой жене более 13 млн рублей алиментов.