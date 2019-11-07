Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Детройт» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Детройт» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Тони Деанджело, Криса Крайдера, забивших с пасов Павла Бучневича, а также Райана Строума, Грега Маккегга и Артемия Панарина, записавшего в свой актив голевой пас.

«Детройт» ответил голом Валттери Фильппулы.

Ранее сообщалось, что «Оттава» проиграла «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Наместникова.

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