«Оттава» проиграла «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Наместникова

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«Оттава Сенаторз» потерпела поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Оттава» проиграла «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Наместникова
  • Reuters
  • © Andy Marlin-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Кэл Клаттербак, Коул Бардро, Кейси Сизикас и Джош Бейли. У «Сенаторз» единственную шайбу забросил Жан-Габриэль Пажо с передачи россиянина Владислава Наместникова.

Для «Нью-Йорка» эта победа стала десятой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Оттава» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». 

Ранее Никита Гусев реализовал буллит в матче «Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.

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