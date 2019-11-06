«Оттава» проиграла «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на голевую передачу Наместникова
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Кэл Клаттербак, Коул Бардро, Кейси Сизикас и Джош Бейли. У «Сенаторз» единственную шайбу забросил Жан-Габриэль Пажо с передачи россиянина Владислава Наместникова.
Для «Нью-Йорка» эта победа стала десятой подряд в регулярном чемпионате.
В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Оттава» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее Никита Гусев реализовал буллит в матче «Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ.