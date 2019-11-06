Гусев реализовал буллит в матче «Виннипег» — «Нью-Джерси» в НХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Виннипеге, завершилось со счётом 1:1.
В составе гостей отличился Нико Хишир. «Джетс» ответили на это голом Эндрю Коппа.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Дэвилз» — победную шайбу забросил Никита Гусев.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Виннипег» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
Ранее сообщалось, что Гусев признан MVP сборной России по хоккею в сезоне-2018/19.