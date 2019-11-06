Гусев реализовал буллит в матче «Виннипег» — «Нью-Джерси» в НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов одолел «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гусев реализовал буллит в матче «Виннипег» — «Нью-Джерси» в НХЛ
  • Reuters
  • © Terrence Lee-USA TODAY Sports

Основное время встречи, прошедшей в Виннипеге, завершилось со счётом 1:1.

В составе гостей отличился Нико Хишир. «Джетс» ответили на это голом Эндрю Коппа.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Дэвилз» — победную шайбу забросил Никита Гусев.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Виннипег» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что Гусев признан MVP сборной России по хоккею в сезоне-2018/19.

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